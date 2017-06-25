Polisten Onur Yürüyüşü’ne katılanlara sert müdahale

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Onur Yürüyüşü yapmak isteyen kişilerin İstiklâl Caddesi'ne girişlerine izin vermedi ve sert bir şekilde müdahale etti. Caddeye giriş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Ara sokaklarda polis ile gruplar arasındaki kovalamaca sürerken birçok kişinin gözaltına alındığı görüldü. Polis, bir kafeye girerek orada bulunanları dağıttı. Polis müdahalesini görüntülemeye çalışan Associated Press (AP) kameramanı Bram Janssen yanında pasaportu olmadığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kameraman ekipmanlarıyla birlikte polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.