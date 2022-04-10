Polisten kuryeye: İstersen kaç dene, beynine sıkarım bir tane

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafik polisinin, durduğu ve kendisine "Kaçacağım yok" diyen motokuryeye "İstersen kaç beynine sıkarım bir tane" karşılığını verdiği duyuldu.

Polisin durdurduğu bir kuryenin kameraya kaydettiği görüntülerde bir polisin kuryeye "İstersen kaç beynine sıkarım bir tane" dediği duyuldu.

İzmir'de kaydedildiği öne sürülen videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandı.

Hangi tarihte kaydedildiği belirtilmeyen videoda kuryenin "Abi nasıl konuşuyorsun" diye tepki göstermesi üzerine diğer polis, "Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin" diye yanıt verdi.

Kuryenin "Başka ekip çağırın" demesi üzerine ise polisler, "Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım" diyerek kuryeye müdahalede bulundu. Motokurye ise polislere "Bana şiddet uyguluyorsun, yapamazsın" dedi. Polisin "Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım" dediği duyuldu.

Görüntüler 'Moto Kurye Haber-Yorum' isimli sayfada paylaşıldı.