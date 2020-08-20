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Polis'ten kadına 'maske takmadığı' gerekçesiyle sert müdahale

Polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak

20 Ağustos 2020 08:22

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şubesi, Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan kadının görüntüsünü paylaştı.

Paylaşılan görüntülerin ardından olayın takipçisi olduğunu açıklayan ÇHD, daha sonra yaptığı açıklamada, "Usulüne uygun maske takmamak" iddiasının karşıtlığı ayaküstü sorgu, para cezası, taciz, darp ve ters kelepçe ile gözaltı. Avukat arkadaşlarımız kadınların yanında ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak" dedi. 

Görevden uzaklaştırıldılar

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir süre sonra polislerin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de bir kadına yönelik sert müdahale uygulayan polislerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür" denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Kadıköy ilçemiz Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan “Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri” sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur. Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

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