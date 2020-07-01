T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri kaza yapınca yakalandı

01 Temmuz 2020 17:37

Esenyurt’ta polis denetiminden kaçan lüks araç kovalamaca sonucunda yakalandı. Aracın içinden yüklü miktarda para, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde çıktı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri 34 SMR 12 plakalı lüks aracı durdurmak istedi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan zanlılar, kaçmaya başladı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motorize polis ekipleri zanlıların peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polisten kaçmak isteyen zanlılar, kaza yaparak refüje çıktı. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Polis araçta bulunan 2 zanlıyı gözaltına alırken, araç içresinde de arama yaptı. Yapılan aramada ruhsatsız silah, polis telsizi, yüklü miktarda para ve bir miktar metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan iki kişi göz altına alınırken polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

polisuyuşturucuanonstüccaresenyurt

Diğer Videolar

Gazintep’te orman yangınları

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2020

Lukaşenko, protestoların ardından düzenlediği mitingle destekçilerine seslendi

Kocaeli'de bir kişi kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Canlı yayında TRT muhabirini öptü

Yılmaz Morgül’den gelin arabasına sürpriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 gündür Marmara denizinde mahsur kalan balıkçı tesadüfen fark edildi...

Kızının nişanı için biriktirdiği para çöpe atıldı, kamyonu bulup boşalttırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı yol haritasını oluşturdu: Okullara daha fazla temizlik...

İki ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama...

Sağlık Bakanlığı’ndan vaka artış alarmı...

"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"...

ABD Başkan adayı Biden'ın ocak ayındaki Türkiye açıklaması yedi ay...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 gündür Marmara denizinde mahsur kalan balıkçı tesadüfen fark edildi...

Kızının nişanı için biriktirdiği para çöpe atıldı, kamyonu bulup boşalttırdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24