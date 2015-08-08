T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polisten, gözaltında yere yatırılan Kürtlere: Ne yaptı ulan bu devlet size, devletin, Türkün gücünü göreceksiniz!

08 Ağustos 2015 19:47

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel harekat timlerinin 5 Ağustos'ta bir şantiyeye yaptığı baskında gözaltına aldığı inşaat işçilerine yaptığı baskı ve kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı. Bir özel harekat timinin, yüz üstü elleri arkadan bağlanmış ve yan yana dizilmiş işçilere, "Ne yaptı lan size bu devlet? Hepinizi tanıyorum ben. Kim ki hainlik yapıyor karşılığını görecek. Türk'ün gücünü göreceksiniz" şeklinde tehditler savurduğu görülüyor. Başbakanlık görüntüler hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Dicle Haber Ajansı’nın Nedim Türfent imzasıyla geçtiği habere göre, Yüksekova’da özel harekat timlerinin 5 Ağustos’ta Selahattin Eyyubi Havalimanı’nın kuzeyinde özel bir şantiyeye yaptığı baskında 52 kişi gözaltına alınırken, baskın sırasında yapılan işkence görüntüleri ortaya çıktı. Baskında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 46’sı götürüldükleri emniyette serbest bırakılırken, 6 kişinin ise bugün adliyeye getirilmesi bekleniyor. Başbakanlık, sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili inceleme başlattı, "vatandaşlarımızın yere yatırıldığı görüntü için derhal gerekli incelemenin yapılması talimatı verildi" denildi.

ETİKETLER

ne yaptı bu devlet sizepkkyüksekovakürtişkencegörüntüdiha

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ocak 2020

Trafo bomba gibi patladı; işte o anlar

İBB Meclis'inde 'işsizlik' gerginliği: Üzerine yürüdü!

Karamollaoğlu'dan, "100 belediye AKP'ye geçiyor" diyen AKP'li Turan'a: Haysiyetsizlik, buna insanlık denir mi!

Vali Kaymak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu mesajı vermiş: Sosyal medyanın zapturapt altına alınması lazım

Gülistan Doku 9 gündür kayıp | "Başka Gülistanlar kaybolmasın, somut bilgi ve belgeleri bizimle paylaşın"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24