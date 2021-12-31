Polisten, görüntü almasını engellemeye çalıştığı muhabire: Yarın görüşürüz

Kırıkkale'de trafik kazasının ardından yol temizliği çalışması yapan 2 işçi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza alanında muhabirin görüntü almasına engel olan bir komiser ise cep telefonu ile kameraya çekerek, "Polisin iş yapmasını engelleyen basın mensubu" ifadelerini kullandı. Kamerasını kapattıktan sonra da muhabire "Tamam oldu mu şimdi? Yarın görüşürüz" dedi.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki kilit kavşakta gece saatlerinde yarım saat arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İ.K. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp takla atarak ters devrildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobilden 2 kişi yara almadan kurtuldu. Aradan yarım saat sonra yine aynı noktadan virajı alamayıp kaza yapan S.B. idaresindeki otomobil ise yol temizliği çalışması yapan 2 işçiye çarptı. Kazada yaralanan Uğurcan Atar (27) ve Ahmet Şimşek (32) ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın olduğu bölgede bulunan bir komiser ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kaza alanında muhabirin görüntü almasını engellemeye çalışan komiser, cep telefonu ile kameraya çekerek, "Polisin iş yapmasını engelleyen basın mensubu" ifadelerini kullandı. Kamerasını kapattıktan sonra da muhabire "Tamam oldu mu şimdi? Yarın görüşürüz" dedi.

Maddi hasarın oluştuğu iki otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Araç trafiğinin akışı ise yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA