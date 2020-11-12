Polisten, esnaf ziyareti yapan HDP milletvekiline: Bana haber vermeden burada konuşamazsınız

Van'ın Özalp ilçesinde esnaf ziyareti yapan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç polis engeli ile karşılaştı.

Esnafla sohbet ettiği sırada Sarısaç'ın sözünü "Beyler ne oluyor burada" diyerek kesen polis amiri, "Burada konuşma yapacaksanız bana haber vermeniz lazım" dedi.

Sarısaç'ın bir milletvekilinin veya siyasi partinin, faaliyetleri için hiçbir yerden izin almak zorunda olmadığını hatırlatması üzerine polis, ısrarında devam etti.

Sarısaç görüntüleri, "AKP-MHP hükümetinin tek umudu, kanunları bile bilmeyen KAYYUM polisleri aracılığıyla halkı sindirip HDP’nin halkıyla bir araya gelmesini engellemek; fakat bugün de Özalp’ta çok iyi gördüler. Ne halkımız sindirilebiliyor ne de bizim halkımızla bir araya gelmemize engel olabiliyorlar" ifadeleriyle paylaştı.