T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polisten besmeleli intikam yemini

26 Nisan 2017 11:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’ndeki (POMEM) kadın polislerin yeminine besmele ile başlaması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi. Youtube'da dolaşıma giren ve soru önergesine konu olan yemin şöyle: “Ol deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran, Allah’a, Kuran’a, Peygamberlere, bayrağa ve silaha yemin olsun! Şehitlerim rahat uyusun, gazilerim emin olsun. İntikam! İntikam! İntikam daim olsun. Unutursak kanımız kurusun. (3 kez tekrarlanıyor.) Allah Türk’ü korusun. (3 kez tekrarlanıyor.) Amin. (3 kez tekrarlanıyor.)”

ETİKETLER

polisbesmeleintikam yemini

Diğer Videolar

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İçişleri Bakanlığı bir video ile anlattı: Aracınız hangi durumlarda çekilir

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

İzmir'de kadın cinayeti | Boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Türkiye'nin en yaşlı Ardıç ağacı, yoğun kar yağışına dayanamadı

YSK Başkanı'nın "Dünyanın en iyi seçim kurullarından biriyiz" sözlerine CHP'li Topcu'dan videolu yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24