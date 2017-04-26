Polisten besmeleli intikam yemini

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’ndeki (POMEM) kadın polislerin yeminine besmele ile başlaması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi. Youtube'da dolaşıma giren ve soru önergesine konu olan yemin şöyle: “Ol deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran, Allah’a, Kuran’a, Peygamberlere, bayrağa ve silaha yemin olsun! Şehitlerim rahat uyusun, gazilerim emin olsun. İntikam! İntikam! İntikam daim olsun. Unutursak kanımız kurusun. (3 kez tekrarlanıyor.) Allah Türk’ü korusun. (3 kez tekrarlanıyor.) Amin. (3 kez tekrarlanıyor.)”