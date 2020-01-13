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"Polisle gel, beni suç üstü yakalayın" diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü; serbest bırakıldı

13 Ocak 2020 12:17

İstanbul Gaziosmanpaşa’da F.M. isimli şahıs, bir kadını elindeki sopayla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere düşen kadını yerde sürükleyen adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokakta dövdü. Kadına şiddet uygulayan erkek, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” sözleri üzerine de, şahıs “Polisle gel, beni suç üstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme” diye bağırdı. 

Yaşanan olayın ardından şiddete uğrayan kadın, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. 'Uyuşturucu bağımlısı oğlunun daha önce F.M. ile arkadaşlık ettiğini' söyleyen kadın, olay günü de oğlunu aramak için F.M.'nin yanına gittiğini söyledi. "Oğlun burada yok" diye sinirlenen F.M.'nin kadını bu nedenle darp ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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