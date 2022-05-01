Polisin müdahale ettiği inşaat işçisi: Oturduğun evi de sana emir verenlerin oturduğu yeri de ben yaptım

01 Mayıs 2022 11:42
İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen İnşaat Bir- Sen üyeleri polis müdahalesi ile karşılaştı.
Polisin sert müdahalesi sonrası işçiler gözaltına alındı.
Bir inşaat işçisi polise tepki gösterdi.
Akyol, polise dönerek “Niye vuruyorsun ? Ben inşaat işçisiyim oturduğun evi ben yaptım, sana emir verenlerin oturduğu yeri de bugün yasaklanan Taksim’i de ben yaptım” dedi.
Video: Zeynep Kuray
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