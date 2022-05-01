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Polisin müdahale ettiği inşaat işçisi: Oturduğun evi de sana emir verenlerin oturduğu yeri de ben yaptım

Polis, Taksim Meydanı'na giden yolları kapattı

01 Mayıs 2022 11:42

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen İnşaat Bir- Sen üyeleri polis müdahalesi ile karşılaştı. 

Polisin sert müdahalesi sonrası işçiler gözaltına alındı.

Bir inşaat işçisi polise tepki gösterdi.

Akyol, polise dönerek “Niye vuruyorsun ? Ben inşaat işçisiyim oturduğun evi ben yaptım, sana emir verenlerin oturduğu yeri de bugün yasaklanan Taksim’i de ben yaptım” dedi.

 

Video: Zeynep Kuray

İstanbul Valiliği1 MayısTaksim Meydanı'inşaat işçisipolis müdahelesi

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