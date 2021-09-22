Polisin motosikletiyle gence çarptığı kaza anları kamerada: 80-90 km hızla geliyormuş; gözümü hastanede açtım

"Tramvaya yetişmek için Çapa Tramvay Durağı'na koşuyordum. O sırada tramvay yolundan motosikletli bir polis 80-90 km hızla geliyormuş. Geldiğini görmedim ve bana çarptı. Gözümü hastanede açtım. Bacağımda kırık oluştuğunu öğrendim. Ameliyat olmak için iki gün bekledim. Ameliyatta, diz ile bilek arasına, kemiğin içine çivi şeklinde platin takıldı. Bu süreçte, hastane ve ev olmak üzere toplam 2 ay boyunca yatağa bağımlı kaldım. Bana çarpan polis memurunun, önce komiseri iki kez yanıma geldi. Daha sonra kendisi de geldi. Geldiğinde, odaya girerken göz göze geldik. Ancak daha sonra utancından mıdır, başka bir sebeple mi bilmiyorum ama yüzüme bile bakmadı. Tramvay yolunda bu kadar hızlı gitmesi yanlış bir davranış. Sen motorlu trafik polisisin. Yollar boşken ve kırmızı ışıkta geçebilmene rağmen neden tramvay yolunu kullanıyorsun Bunun bir cezası olması gerekiyor. Maddi olarak kimseden bir beklentim yoktu ancak manevi bir destek de göremedim. Yanımda durmadılar. Bu durumdan çok rahatsız oldum. İyileşme sürecimin iki yıl süreceğini söylediler. Şu an yürürken sekiyorum."