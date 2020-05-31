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Polisin George Floyd'u boğarak öldürmeden önce araç içinde darp ettiği anlar!

31 Mayıs 2020 18:19

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında ensesine diziyle baskı yapmak suretiyle boğarak öldürdüğü George Floyd isimli siyah vatandaşı araç içinde darp ederken görüntülendiği yeni videosu ortaya çıktı. 

Gazeteci Cem Seymen paylaştığı görüntülere "Polis, George Floyd'u boğarak öldürmeden hemen önce çekilmiş yeni videoda arabanın içinde dövüyor. Meslektaşlar için de her şey normal anlaşılan. Elleri cepte seyrediyorlar. Irkçılığın beslediği kötülük arkasına Trump'ın pompaladığı "ez geç" siyasi gücü de alınca buna dönüşüyor" notunu düştü.

Görüüntülerde polis Floyd'u boğarak öldürmeden önce polis aracı içinde defalarca yumrukluyor. 

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün akşam da tüm hızıyla sürdü.

25 kentte protestolar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Floyd'un öldürüldüğü ve protestoların başladığı Minneapolis kentinde yine büyük kalabalıklar sokaktaydı. Polis, 5. gecede geçen günlere nazaran daha sert bir tutum sergiledi. Saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis protestocuları gözaltına almaya başladı ve kalabalığa biber gazı kapsülleri atmaya başladı.  Ulusal Muhafızlar yanan bir arabaya helikopterle su döktü.

"Şehri geri alıyoruz" diyen Minneapolis Polis Departmanı Şefi Medaria Arradondo sadece dağılmayı reddeden protestocuları gözaltına aldıklarını ve "kendi hedefleri için şehri gasp etmeye çalışanlara tolerans gösterilmeyeceğini" söyledi.

Tennessee eyaletinde protestocular Nashville yerel yönetimi ve ceza mahkemesinin bulunduğu binayı ateşe verdi. Eyaletin başka bir bölgesinde ABD'de Afrikan Amerikalıların medya sektörüne girmesinin yolunu açan siyah gazeteci Ida B. Wells'i karalama çalışmalarıyla tanınan eski Tennessee Senatörü ve gazete editörü Edward Carmack'ın heykeli protestocular tarafından yıkıldı.

Protestoların 3 gündür devam ettiği New York'ta iki polis memurunun arabasını yolu kapayan protestocuların üzerine sürdüğü görüldü. Şehirde yine bazı polis araçlarının yakıldığı görüldü.

Los Angeles ve Chicago kentelerindeki eylemlerde polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Miami'de protestocular otoyolu kaparken, Philadelphia'da bir heykeli devirme girişiminde bulundular.

Eylemler, Floyd'u gözaltındayken boğarak öldüren polis memuru Derek Cahuvin'in üçüncü derece cinayetle suçlanmasının ardından da hız kesmedi.

ABD Başkanı Donald Trump protestocuları sert bir biçimde eleştirmeye devam ederken, Adalet Bakanı William Barr çevreye zarar verenlerin federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Minnesota Valisi Tim Walz, "sokağa çıkma yasağına uymayan ve polise karşı duranların artık polis şiddetini protesto etmediğini, Floyd'un ölümünü kendi siyasi çıkarları için kullandığını" söyledi. Bu ifadeler büyük tepki çekti.

Floyd cinayetinden sonra en az 48 ABD kentinde büyük ölçekli eylemler düzenlendi.

 

 

 

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