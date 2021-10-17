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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca da özür diledi

17 Ekim 2021 09:35

Kırıkkale'de bir sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp yaşanan kovalamaca sonrası yakalanınca özür diledi.

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden A.T. (46) isimli sürücü, trafik kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis, Sanayi Kavşağı'nı araç trafiğine kapatarak otomobili kontrollü bir şekilde durdurup, sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücüsü A.T., yakalanınca polisten özür diledi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde sabıkasının olmadığı anlaşılan sürücü A.T., Cumhuriyet Polis Merkezi'nde alınan ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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