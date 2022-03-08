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Polisin aradığı zanlı, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

08 Mart 2022 16:02

Şanlıurfa’da 5 kişi ile birlikte bir iş yerini basıp 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
 
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerini basan 6 kişi, kendilerine olan borçlarını ödemediklerini iddia ettikleri 2 kişiyi ofise kilitleyip darp etti. Yaralanan şahısları olay yerinde bırakan şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahısların ev ve ofisleri olmak üzere 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri operasyon sonucunda 6 zanlıyı da yakaladı. Zanlılardan birinin yakalanmamak için elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da olmak üzere toplam 6 adet ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
Kaynak: İHA
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