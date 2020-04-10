Aracından 'Koronavirüs' şarkısı söyleyen polis, gündem oldu: 'Çaresiz derdimin sebebi belli'

Yalova’da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru polis aracından, “Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiye'm. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiye'm” diye şarkı söyledi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, Koronavirüs'e karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. ‘Evde Kal’ anonsunu şarkı söyleyerek yapan polis memuru İbrahim Vatansever’in moral veren anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Polis aracından, “Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem” sözlerinin yer aldığı şarkıyı söyledi.