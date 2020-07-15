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Polisin, 3 haftalık bebeğin hayatını kurtardığı anlar...

15 Temmuz 2020 15:28

ABD´nin Michigan eyaletindeki Sterling Heights kentinde bir polis memuru, solunum yetmezliği çeken 3 haftalık bebeği, boğulmaktan son anda kurtardı.

Aileyi sakinleştirdikten sonra bebeğe müdahale eden polis memuru Cameron Maciejewski, solunum yetmezliği çeken 3 haftalık bebeği, ilk yardım uygulayarak boğulmaktan kurtardı.

Sterling Heights Polis Departmanı, "Memur Maciejewski'nin hızlı, sakin, hayat kurtarıcı eylemleri olmasaydı, bu olayın sonucu trajik bir şekilde farklı olabilirdi. Memur sadece bebeği kurtarmakla kalmadı, aileyi teselli eden olağanüstü bir iş çıkardı" açıklamasında bulundu.

"Soğukkanlılığımı kaybetseydim, sonuç kötü olurdu"

3 aylık bebeği ölümden son anda kurtaran Cameron Maciejewski, " Soğukkanlılığımı kaybetseydim, sonuç daha kötü olurdu" dedi.

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