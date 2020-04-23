Kovalamaca sonrası durdurulan araçtan çıkan şahıs: Kaçmadım, kaçırıldım

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir araç ile kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında aracı durdurup kaçmaya çalışan kişiler yakalanırken araçta bulunan bir kişi polislere kaçırıldığını söyledi.

Çukurova ilçesinden yaşanan olayda 3 kişinin bulunduğu bir aracı durdurmak isteyen polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar polisten kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracı durdurarak kaçmaya başlayan 1'i kadın 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gazetecilerin neden polisten kaçtıkları sorusuna cevap veren bir kişi, "Ben polisten kaçmadım. Ben kaçırıldım" dedi.