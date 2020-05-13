Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'

İstanbul Kağıthane’de trafik ekipleri, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde maskeli yolcu alan ancak polise maskesiz yakalanan bir taksici, “Müşteriyi aldım, takmayı unuttum, yedik mi cezayı” derken polis kendilerini görünce maske takan minibüsteki yolculara ise, “Bizi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın” uyarısında bulunuldu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, taksilere 3 kişiden fazla yolcu alınmaması ve yolcular ile şoförün maske takma zorunluluğu getirilmişti. Minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ise kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıması yapması belirlenmişti.



Denetimler sürdüğü esnada ekipler, ticari bir taksiyi durdurdu. Sürücünün camını açtığında maskesiz olduğunu gören polis, yolcusu olmasına rağmen neden takmadığını sordu. Taksicinin “müşteriyi aldım ama maskeyi takmayı unuttum” demesi üzerine polis, “Emniyet kemerini takmışsın ama maskeyi takmamışsın” ifadesini kullandı. Bunun üzerine polisin ehliyet ve ruhsatı istediğini duyan taksici, “Yedik mi cezayı?” dedi. Polisin maskesini takarak araçtan inmesini istediği sürücüye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.



