T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı!

Polis rüşvet teklifi için "O parayı biz kazanamayız belki ama o parayla da şeref diye bir şey kalmaz" dedi

05 Şubat 2021 11:36

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polise 700 bin lira rüşvet teklif etti. Polis O.K.'ye tepki gösterirken, o anların ses kaydı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Darıca ilçesinde bir villada oğlunun doğum gününü kutlayan ve kendisini S.A.K. olarak tanıtan 'Resmi belgede sahtecilik' ve Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar ağlamak' suçlarından hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'yi yakaladı.

O.K., operasyonu yapan polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti. O.K., polislere "Abi terörist değilim, hırsızlık etmemişim, uyuşturucu yok ve bir tek banka, kurban olayım. Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin liranın helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim. Kaçtı deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden ne olur konuşalım" dedi. Ancak polisler O.K.'ye "O parayı biz kazanamayız belki ama o parayla da şeref diye bir şey kalmaz" dedi.

Emniyete götürülen O.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyona katılan 3 polise, örnek davranışları nedeniyle geçen günlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Kaynak: DHA

kocaelidarıcapolisrüşvetteklif

Diğer Videolar

Huzurevine geyik operasyonu

Yer Esenyurt; trafikte tekmeli kavga!

İnşaat malzemeleriyle sanat: 'Tılsım' sergisi

Otopark kazısında Roma kalıntıları bulunmuştu; rapor hazırlanıyor

Ankara'da Halk Ekmek bayilik verecek

‘Rögar kokusu’ cinayetinde ceza belli oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

Ertuğrul Özkök: Danıştay’ın kararına katılıyorum, “Andımız”ın  okunmaması doğru...

Özlem Zengin TBMM'den partiye, Mahir Ünal partiden TBMM'ye çekiliyor; işte...

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar tahliye edin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24