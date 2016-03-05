T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis, Zaman'a böyle girdi!

05 Mart 2016 10:41

Bir süredir kayyum atanacağı yönünde hakkında haberler çıkan Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda el kondu. Zaman gazetesinin önünde bekleyen kalabalığa polis gece 23:30 sularında biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti. Müdahalenin ardından Zaman'ın Yenibosna'daki binasının bahçe kapısındaki zincir kırıldı. Kayyum heyeti, çevik kuvvet, Terörle Mücadele Şube ve Spor Şube polislerinin ardından gazete binasına giriş yaptı. Kayyumların geldiği sırada Zaman çalışanları "Hırsızlar dışarı" sloganları attı.

ETİKETLER

zamandevletkayyumtazyikli subiber gazı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2020

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24