Polis, Zaman'a böyle girdi!

Bir süredir kayyum atanacağı yönünde hakkında haberler çıkan Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda el kondu. Zaman gazetesinin önünde bekleyen kalabalığa polis gece 23:30 sularında biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti. Müdahalenin ardından Zaman'ın Yenibosna'daki binasının bahçe kapısındaki zincir kırıldı. Kayyum heyeti, çevik kuvvet, Terörle Mücadele Şube ve Spor Şube polislerinin ardından gazete binasına giriş yaptı. Kayyumların geldiği sırada Zaman çalışanları "Hırsızlar dışarı" sloganları attı.