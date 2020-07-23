T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis ve bekçiler seyyar köfteciye şiddet uyguladı

23 Temmuz 2020 17:53

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Hacıahmet Parkı'nın güney kapısında seyyar arabada köfte satan Serdar Turgut, 7 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında bir grup polis ve bekçinin şiddetine uğradı. Şiddet anları bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir polisin Serdar Turgut’u bir yere yatırdığı, bir polisin de tekme atıp defalarca yüzüne vurduğu görülüyor.

Yaşadıklarını Mezopotamya Ajansına anlatan Serdar Turgut, olay günü köfte sattığını ve iki sivil polisin gelip kendisinden kimlik istediğini söyledi. Ardından köfte arabasını aramaya başladıklarını aktaran Turgut, ne aradıklarını sorunca "Uyuşturucu ihbarı" yanıtını aldığını kaydetti.

ETİKETLER

İSTANBULbeyoğluköfteciHacıahmet Parkıpolis şiddetibekçi şiddetiSerdar Turgutistanbul

Diğer Videolar

Prof. Sencer Ayata: En sadık seçmen kitlesinde bile kopuş olan AKP, olgulardan kurgulara geçti

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik: Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2020

Ordu Korgan’da HES yapımına karşı çıkan vatandaşlar, şirketin makinalarını durdurdu

Anı ölümsüzleştirmek isterken şansızlık anları...

İstanbul’da kaçak 'maymun’ operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarikat liderinin cinsel istismarına uğrayan küçük kızın ifadesi: İçeri her...

Sağlık Bakanlığı, evde izolasyon süresini değiştirdi; PCR testi pozitif hastalar...

İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında 'Uşşaki' polemiği...

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24