Polis ve bekçiler seyyar köfteciye şiddet uyguladı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Hacıahmet Parkı'nın güney kapısında seyyar arabada köfte satan Serdar Turgut, 7 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında bir grup polis ve bekçinin şiddetine uğradı. Şiddet anları bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir polisin Serdar Turgut’u bir yere yatırdığı, bir polisin de tekme atıp defalarca yüzüne vurduğu görülüyor.

Yaşadıklarını Mezopotamya Ajansına anlatan Serdar Turgut, olay günü köfte sattığını ve iki sivil polisin gelip kendisinden kimlik istediğini söyledi. Ardından köfte arabasını aramaya başladıklarını aktaran Turgut, ne aradıklarını sorunca "Uyuşturucu ihbarı" yanıtını aldığını kaydetti.