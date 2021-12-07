Polis ve bekçinin bir genci darp ettiği anlar kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ve bekçi bir vatandaşı darp etti. Polis ve bekçinin bir genci darp ettiği görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bu videoyu Aydın’da yaşayan bir yurttaşımız yolladı. Yer; Aydın Efeler Orta Mahalle… Polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor. Polis bir süre sonra geri geliyor ve gence “Seni öldürürüm” diyor. İşkence sokağa taşınmış… Polisteki cürete bakın. Hukukun kalmadığını bildiği için rahat!" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde bekçisinin bir genci duvara yaslayarak tuttuğu, polis memurunun da gence tokat attığı görülüyor. Gencin yanında bulunan arkadaşı duruma müdahale etmek istediğinde polis memuru tarafından ''seni öldürürüm'' şeklinde tehdit ediliyor.