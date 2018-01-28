Polis tecavüz etti, arkadaşları tehdit; genç kadın şehri terk etti: Hayallerim yıkıldı, kimse sesimi duymuyor

Mardin'de açık öğretim lisesi öğrencisi 21 yaşındaki M.B., sosyal medya üzerinde tanıştığı özel harekat polisi B.K'nın iki kez tecavüzüne uğradı. Özel harekât polisi B.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılığın üç kez tutuklama talebinde bulunduğu B.K. tutuksuz yargılanıyor. Olayın yargıya taşınmasının ardından B.K. ve polis arkadaşlarının kendisini tehdit ettiğini belirten M.B., kenti terk etti. Genç kız, "Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var " dedi.