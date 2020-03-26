Bu kez polis yaşlı vatandaşı hedef aldı: Kes otur yerine!

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından, yurdun birçok tarafından yaşlılarla ilgili gelen görüntülere bir yenisi de Manisa'dan eklendi. Manisa Otogarı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde bir polis, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle yaşlı vatandaşa bağırıp hakaret etti.

İzmir Çevirme isimli kullanıcı tarafından servis edilen ve Manisa'da bir otogarda çekildiği belirtilen görüntülerde polis memurunun 65 yaşın üzerinde olan bir vatandaşa bağırarak üzerine yürümesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, polisin, "Kes, otur yerine, burada bir sürü insanın şeyi söz konusu" dediği duyuldu.