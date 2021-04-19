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Polis savcılık karar çıkardı; CHP Şanlıurfa il ve ilçe binalarındaki “128 milyar dolar nerede?” pankartlarını topladı

“128 Milyar Dolar nerede?" sorusunu sormaya devam edeceğiz"

19 Nisan 2021 15:32

Şanlıurfa’da CHP il ve ilçe başkanlıklarında “128 milyar dolar nerede?” pankartları asılır asılmaz, daha önceden parti binası önünde beklemeye başlayan polis ekipleri tarafından sökülmek istendiği öğrenildi. Partililerin “gerekçe nedir?” itirazı üzerine polis bu kez sulh ceza hakimliğinden karar çıkartarak pankartları topladı. CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, Şanlıurfa’da pankartlarla ilgili sürece ilişkin "Afişleri biz daha asmadan güvenlik görevlilerinin ilçe başkanlıklarımızda hazır bulunduğunu gördük. Bununla ilgili ilçe başkanlarımız ifadeye çağrıldı" dedi. 

Şanlıurfa’da önceki gün CHP il ve ilçe başkanlıkları binalarına “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartlar asıldı. Ancak polisin pankartların asılmasından önce parti binaları önünde vinçle beklediği ve asılır asılmaz pankartları sökmek istediği öğrenildi. CHP’lilerin gerekçe ve yasal dayanak gösterilmeden pankartların toplanmasına izin vermemesi üzerine polis, sulh ceza hakimliğinden “halkı kin ve düşmanlığı kışkırtmak ve aşağılama” gerekçesiyle alınan kararın ardından pankartları söktü.

“128 Milyar Dolar nerede?" sorusunu sormaya devam edeceğiz"

“128 milyar dolar nerede?” pankartlarının toplatılmasına tepki gösteren CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, Şanlıurfa’da pankartlarla ilgili süreci şöyle anlattı:

“Tüm vatandaşların aklında olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nda olması gereken ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusunu sormak adına CHP olarak pankartları ve afişleri il ve ilçe başkanlığımıza astık. Ancak afişleri biz daha asmadan güvenlik görevlilerinin ve ilçe başkanlıklarımızda hazır bulunduğunu gördük. Bizlere ‘128 Milyar Dolar Nerede’ pankartlarının sökülmesi istendi. Bizlerde buna müsaade etmedik bunun gerekçesini sorduk. Ne gerekçe ile sökmek istediklerini sorduk. Çünkü asmış olduğumuz afişler gayet muhalefet partisi olarak halkımız adına demokratik çerçevelerde bir soruyu sorduk. Bunun üzerine hukuki bir dayanak ve gerekçe olmadan sanki bir suç unsuruymuş gibi acele bir şekilde ‘Sulh Ceza Hakimliği’nden’ bir karar çıkararak, emniyet güçleri pankartları bulunduğu yerden söktüler. Bununla ilgili ilçe başkanlarımız ifadeye çağrıldı. 

İfadeye çağrılma gerekçesi ise ‘halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmak ya da aşağılamak’... 128 Miyar Dolar Nerde sorusunun içerisinde halkı kin ve düşmanlığa yöneltmek ya da aşağılamak neresinde bulunuyor. Bazı yerlerde de bu afişler Cumhurbaşkanına hakaret suçu olarak kabul ediliyor. Ana Muhalefet Partisi olarak, CHP olarak 128 Miyar Dolar Nerede? Sorusunu soruyoruz sormaya da devam ediyoruz.”

Kaynak: ANKA

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