Polis parkta oturmak isteyen bir kadın avukata müdahale ederek dışarı çıkardı: "“Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin!"

Meclis'te 'çoklu baro' teklifi görüşülürken baro başkanlarının Ankara Kuğulu Park'ta başlattığı 'Savunma Nöbeti' sürüyor. Parkta oturmak isteyen bir kadın avukat, polisin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Müdahale sonrası basın mensuplarına konuşan kadın avukat, "Sadece önlerinde oturuyordum. Bileğimi morarttılar. Hastaneden rapor alıp bunun hesabını soracağım" dedi.

Kadın avukata müdahale görüntüsünü paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise “Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin! Bir kadın avukat Kuğulu Park'ta oturmak istediği için polisler tarafından yaka paça dışarı atıldı” diyerek tepki gösterdi.