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Polis onları arıyor: Bursa'da bir şahıs, pompalı tüfekle iş yeri kurşunladı; diğeri boş fişekleri topladı

16 Nisan 2020 12:46

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde maskeli iki kişi pompalı tüfekle bir dükkanı kurşunladı.

Şahıslardan birisi dükkana ateş ederken, diğerinin ise boş fişek toplamaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis iki zanlıyı yakalamak için soruşturma başlattı. 

Olay, dün (15 Nisan) gece saat 24.00 sıralarında Muradiye Mahallesinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ahşap malzeme satış dükkanının önüne gelen ve maskeli oldukları belirlenen 2 şahıs, iş yerine pompalı tüfekle 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri cadde ve sokak aralarında zanlıları aradı. Polis ekipleri iş yeri sahibi Özgür S.’nin ifadesine başvurdu. Silahlı saldırı sonrasında iş yerinin camlarında kırıklar ve mermi delikleri oluştu. 

Saldırı anı güvenlik kamerasında 

Öte yandan iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkanın iki kişinin geldiği olduğu maskeli şahıslardan birisinin ateş ederken, diğerinin ise boş fişekleri topladığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için araştırma başlattı. 

Kaynak: İHA

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