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Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

19 Ocak 2020 17:19

Antalya'da evine gitmek için otobüsten inen 23 yaşındaki Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtan 32 yaşındaki Mehmet Göğce, bilgi almak istediğini söylediği genç kadını bindirdiği aracında dövüp, tecavüze kalkıştı.

Lale U.'nun direnmesi üzerine genç kadını ormanlık alanda bırakıp kaçan Mehmet Göğce, polisin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Göğce tutuklandı. Dövülen Lale U. ise hastanede tedaviye alındı.

Demircikara Polis Merkezi'ne cuma gecesi müracaat eden Oktay U. (51), kızı Lale U.'nun işten çıktıktan sonra eve gelmediğini, saat 21.30 sıralarında kendisini telefonla arayarak, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söylediğini, kendisini 'Polis Mehmet' olarak tanıtan kişinin kızının telefonunu alarak 'GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün' sözleri üzerine durumdan şüphelenerek bahse konu yere gittiğini kaydetti. Oktay U., gittiği adreste kızını ve uygulama yapan polisleri göremediğini, sorduğu kişilerin orada bir polis uygulaması olmadığını belirtmesi üzerine kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.

Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası'na getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi. Kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan Lale U.'nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde, 'akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini' belirterek, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan Lale U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü" dedi.

Saldırgan yakalandı

Lale U.'nun ifadesinin ardından çalışmalarını bu yönde yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kızın otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Lale U.'nun yanına gelen kişinin kullandığı lüks cipin plakasını belirleyen polis, aracın bir turizm firmasına ait olduğunu tespit etti. Turizm firmasıyla yapılan görüşme sonrası aracı olay saatinde şirket çalışanı Mehmet Göğce'nin kullandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.'ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu.

Suçunu kabul etti 

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet Göğce, ifadesinde suçlamaları kabul etti. Mehmet Göğce, Lale U.'ya ait eşyalar ile polis rozetini attığı yeri de ifadesinde söyledi. Mehmet Göğce'nin yer göstermesi üzerine ormanlık alandaki bir çöp konteynerindeki polis rozeti ile Lale U.'ya ait eşyalar bulundu. Mehmet Göğce, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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