Polis noktasına el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına, bardak içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı atıldı. Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi. Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.