Polis, yanından geçen motosikletli sürücünün kafasına kaskla vurdu!

Konya'da yol kenarında işlem yapan polis, yanından geçen bir motosiklet sürücüsünün kafasına kasla vurarak durdurdu.

Polis şiddeti, bir sürücünün olayı fark edip görüntülemesiyle ortaya çıktı.

Görüntüleri çeken kişi daha sonra polislerin yanına giderek şikayetçi olacağını söyledi.

Söz konusu olaya ilişkin Twitter hesabından tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü görüntü kaydetmeyi yasaklayan genelge yayınladı. Görevini onuruyla yapan polislerimizi ayırıyorum. Bir polis, kaskla motor sürücüsünün kafasına vuruyor. Sürücü düşse,arabanın altında can verse ya da darbe nedeniyle ölse bu video olmasaydı konu kapatılacaktı."