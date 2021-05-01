T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis, yanından geçen motosikletli sürücünün kafasına kaskla vurdu!

01 Mayıs 2021 14:39

Konya'da yol kenarında işlem yapan polis, yanından geçen bir motosiklet sürücüsünün kafasına kasla vurarak durdurdu. 

Polis şiddeti, bir sürücünün olayı fark edip görüntülemesiyle ortaya çıktı.

Görüntüleri çeken kişi daha sonra polislerin yanına giderek şikayetçi olacağını söyledi. 

Söz konusu olaya ilişkin Twitter hesabından tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü görüntü kaydetmeyi yasaklayan genelge yayınladı. Görevini onuruyla yapan polislerimizi ayırıyorum. Bir polis, kaskla motor sürücüsünün kafasına vuruyor. Sürücü düşse,arabanın altında can verse ya da darbe nedeniyle ölse bu video olmasaydı konu kapatılacaktı."

Konyapolis şiddetikaskla vurarak durdurdu

Diğer Videolar

Marmara'daki müsilaj nedeniyle deniz canlıları ölüyor: Yüzlerce yengeç kıyıya vurdu

Hakan Ünsal: Göreve gelecek başkanı zor günler bekliyor

Zeytinburnu'da 4 kilo külçe altınla evine giden Çinli iş adamı böyle gasp edildi

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı

İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24