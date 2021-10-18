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Polis memuru, sokakta tartışan iki grubun arasına girerek biber gazıyla böyle dağıttı

İki grup arasındaki tartışma ve biber gazlı müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

18 Ekim 2021 13:41

Adana´da sokak ortasında yaklaşık yarım saat boyunca tartışan iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi, olay yerine gelen bir polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle kısa sürede dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. Sokak ortasında iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesine rağmen tartışma büyüdü. Bölgede oturanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sek edildi. Resmi araçtan inen bir sivil polis memuru, yaklaşık yarım saat tartışan kalabalığın arasında girerek biber gazıyla grubu dağıttı. Bu kişiler ara sokaklara girerek kaçtı.

İki grup arasındaki tartışma ve biber gazlı müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

polisgazbiber

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