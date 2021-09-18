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Polis memuru intihar girişimini böyle önledi

H.T. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından karakola götürüldü

18 Eylül 2021 09:18

Kayseri'de eski eşine nafakasını ödeyemediğini iddia eden bir kişi, aracının üstünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. H.T.'nin dikkatsizliğinden faydalanan bir polis memuru bir anda müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda H.T. (36), eski eşine nafakasını ödeyemediği için aracının üzerinde üstüne benzin döküp kendini yakmak istedi. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, H.T.'yi ikna etmek için çalıştı.

Bidonun içindeki benzini üzerine dökmeye devam eden H.T., bir süre sonra aracın üstünden inerek yürümeye başladı. H.T.'nin dikkatsizliğinden faydalanan Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru,  üzerine atladı. 

H.T. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından karakola götürüldü. İtfaiye ekipleri de yere dökülen benzini ve aracı su ile temizledi.

Kayseriintihar girişimiPolis memuruCumhuriyet Meydanı

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