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Polis, kavga ettiği komşusuna silah çekti

30 Mart 2018 19:14

Bolu'da, polis memuru C.A. ile hamile komşusu Necriye Aslım A. ve eşi Halit A. arasında yaşanan kavga, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun silah çekmesi, komşusuna kabzayla vururken tabancanın ateş alması ve C.A. ile Halit A.'nın merdivenden yuvarlanmaları yer alıyor. Tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Olay, 25 Mart'ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan Aşkın A. ile 6 aylık hamile komşusu Necriye Aslım A. arasında bekâr bir komşularının eve arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın yaşandığı günün akşamında, Aşkın A.'nın trafik polisi olan eşi C.A., Necriye Aslım A.'nın evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan hamile kadın ile polis memuru arasında tartışma çıktı. C.A., kadının bağrışmaları duyan eşi Halit A. içeriden geldi. Halit A. ve C.A. arasında çıkan kavgada iki taraf birbirlerine yumruklar attı. C.A., kavga sırasında belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla Halit A.'ya vurmaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, Halit A. e C.A. merdivenlerden yuvarlandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Necriye Aslım A. 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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