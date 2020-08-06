Polis kapı kapı dolaştı, ‘hırsız’ diyerek zillere bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kapı kapı dolaşıp vatandaşları hırsızlara, dolandırıcılara ve kötü niyetli kişilere karşı uyardı. Polis, zillerine bastığı apartman sakinlerine ‘hırsız’ diye cevap vermesine rağmen kapısını açanları uyardı.

Ekipler, uygulama kapsamında vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunarak uyarıcı broşürler dağıttıktan sonra evlerden ayrıldı.