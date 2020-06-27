Polis ile vatandaş arasında maske tartışması: Vermiyorum bilgilerimi, içeri mi atacaksınız

Bursa’da, maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi ile kendisine ceza kesmeye çalışan polisler arasında tartışma yaşandı. Tartışmayı sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, cezaya itiraz ederek polisin uyarmadan ceza kestiğini ve kafeden çıkar çıkmaz maske yanında olmasına rağmen ceza kesmesinin doğru olmadığını söyledi.

Polis ise çevredekileri megafonla uyardıklarını belirterek ceza keseceğini söyledi. Kafeden ağzında maske takılı olmadan çıkan Taner U. isimli kişiyi durdurup maske takmadığı için 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polisin maske sormasının ardından kolunda takılı olan maskeyi pardon diyerek taktığını iddia eden Taner U. yazılan cezaya itiraz etti. Polislerle vatandaş arasındaki tartışma Taner U.'nun sosyal medya hesabından canlı yayın yapmasıyla birlikte dahada alevlendi.