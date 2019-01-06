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Polis helikopteri ile yarıştı, hız aşımından cezayı yedi

06 Ocak 2019 15:00

Tekirdağ'dan otomobili ile İstanbul yönüne ilerlerken üstünde gördüğü heliktopterle yarışan Alper Vurar, hız sınırını aşmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 470 TL ceza yedi. Alper Vurar "Helikopteri görünce heyecanlandım, yarıştım. Kenan Sofuoğlu F-16 ile yarışmıştı ondan esinlendim. Helikopteri geçtim ama polis helikopteriymiş. Helikopterden fotoğrafım çekilmiş, hızım tespit edilmiş." dedi Olay 2018 yılının son günü 31 Aralık'ta yaşandı. Tekirdağ'dan otomobili ile İstanbul yönüne ilerleyen Alper Vurar, E-80 Kınalı mevkiinde üstünde uçan helikopteri görünce helikopterle yarışmaya başladı. Helikopteri geçtiğini düşünen 155 km hızla giden Vurar, birkaç kilometre sonra arkasından gelen polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendisini durduran polislerin, trafik denetimi yapan helikopterden çekilen fotoğrafını cep telefonundan göstermesiyle şaşkına dönen Alper Vurar, yarıştığı helikopterin polis helikopteri olduğunu öğrendi. Alper Vurar'a hız sınırını aşmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 470 TL cezası uygulandı.

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