Polis, “Hastaneden randevu alamıyorum” diyen kadına müdahale etti, yanıt geldi: İsyan ediyorum, yalan söylemiyorum ki

HDP'nin 1 Mayıs çalışmalarını başlatmak için Taksim Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasının ardından partililer İstiklal Caddesi'nde küçük gruplar halinde bildiri dağıttı. Polis, baret takılmasına ve toplu halde yürünmesine izin vermezken; bildiri dağıtırken yüksek sesle "Hastanelerde kuyruk yok diyorlar, randevu alamıyorum, doktora gidemiyorum. Doktora gideceğim dedim, 14 gün sonraya gün verdiler bana” diyen bir kadına da tepki gösterdi. Polisin, “Hanımefendi bildiri dağıtıyorsanız şu anda, başka bir şey değil” demesi üzerine vatandaş, “Tamam isyan ediyorum ki ben, kağıdım benim çantamda; yalan değil ki” cevabını verdi. Polisin, propaganda yapılırsa müdahalede bulunulacağı uyarısı üzerine partililer araya girdi ve bildiri dağıtımı olaysız bir şekilde devam etti.