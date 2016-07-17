Polis, gözaltındaki askeri, kızına tecavüzle tehdit etti!

Çengelköy Karakolu'nda görevli bir polis, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan bir askeri, kızına tecavüzle tehdit etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, işkenceye uğradığı ve yüzü kan içinde olduğu görülen askere, "Çocuğun var mı" diye soruyor. Asker, "Evet, kızım var" cevabını veriyor. Bunun üzerine polis, "Kızını s.... mi" diyerek askere küfürler yağdırıyor. Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, polise tepki gösterildi.