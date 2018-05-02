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Polis, geceleri mezarlığa gidip ağlayan kızı arıyor

02 Mayıs 2018 14:58

Çorum'da Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü ve polise haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Dün geceyarısı, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan kız , 5. kez yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kadın, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu. Polis, Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak istediğini bulamadı.

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