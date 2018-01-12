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Polis, Demirtaş'ın duruşmasını izlemek için Bakırköy Adliyesi'ne gelenlere müdahale anonsunda bulundu

12 Ocak 2018 18:52

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava duruşmasında hazır edilmesine karar verildi. Bugün (12 Ocak 2018) saat 14.00'da görülmeye başlanan davada Demirtaş, 434 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hâkim karşısına çıktı. Yüzlerce kişi Bakırkoy Adliyesi'nin önünde toplandı. Bölgede çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet önlemi var. Polis, Demirtaş'ın duruşmasını izlemek için Bakırköy Adliyesi'ne gelenlere müdahale anonsunda bulundu.

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