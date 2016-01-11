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Polis çocuğu Beyaz'a 'Özel Harekat Polisi'nden tehdit

11 Ocak 2016 10:10

Telefonla Beyaz Show’a bağlanarak sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü bölgede yaşananlara insan hakları ihlallerine dikkat çeken Ayşe Çelik’i ‘terörist’ Kanal D’yi de “terör propagandası” yapmakla suçlayan iktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak, internet sitesinde polis olduğunu iddia eden bir kişinin Beyazıt Öztürk’ü tehdit eden videosunu yayınladı. Yayınlanan videoda söylenenler şöyle: “Terörle ve teröristle mücadele eden, bu uğurda bayrağımıza sarılı tabutlarla şehitlik makamı ile şereflenen ve şereflenmeyi göze alan bu vatanın evlatlarına yaptığın ayıbı unutmayacağız. Ben bir polis olarak, senin ‘polis çocuğuyum’ demeni istemiyorum” ifadelerini kullanıyor. ‘Polis’, Beyazıt Öztürk’e şöyle seslendi: “Terör örgütü çığırtkanlığı yapan, isminin ve mesleğinin sahte olduğunu öğrendiğimiz o kadını yayında tam üç kere alkışlattın ya, binlerce şehidin kemikleri sızlamaya dursun Beyaz. Çocuklar ölüyor, siviller katlediliyor diye atılan yalanlara çanak tutarak sen de bu kahpe oyunda üzerine düşen rolü keyfiyetle giydin.”

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