Polis, CHP Kastamonu'nun manili '128 milyar dolar nerede?' pankartını da indirmeye geldi; 'asıldıktan 45 dakika sonra'

Polis, CHP Kastomonu il binasına asılan manili '128 milyar dolar nerede?' pankartını, asıldıktan 45 dakika sonra indirmeye geldi. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin kendilerine 'emre itaatsizlik' gerekçesiyle 487 lira para cezası kesildiğini de söyledi.

CHP Kastamonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde CHP örgütlerine talimat vererek başlattığı '128 milyar dolar nerede?' sorusu ile özdeşleşen kampanyayı manileştirmişti.

Polis, CHP Kastamonu İl Binası'na asılan manili pankartı asıldıktan sadece 45 dakika sonra indirmeye geldi.

Polislerin il binasına geldiğini Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş, ''SON DAKİKA: Kastamonu polisi, CHP Kastamonu İl Başkanlığı'nın 45 dakika önce binaya astığı manili pankartı indirmek için partiye geldi. Polisleri, İl Başkanı Hikmet Erbilgin karşıladı. Güvenlik güçlerinin, mani yazan pankartı istedikleri öğrenildi. Görüşme sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Kastamonu CHP İl Binası'na gelen polisler, yeni pankart asmanın emre itaatsizlik olduğunu belirtirken; para cezası kesileceğini söyledi.

Gazeteci Yarkadaş son durumu, ''CHP Kastamonu İl Başkanlığı'na gelen polis, "dün gece tutulan tutanağa rağmen, yeni pankart asılmasının emre itaatsizlik olduğu ve 487 TL para cezası kesileceğini tebliğ etti. İl Başkanı Hikmet Erbilgin, polise soru sormanın suç olmadığını söyledi. Erbilgin açıklama yapacak'' ifadeleri ile duyurdu.

VE 'MANİLİ' PANKART İNDİRİLDİ

Söz konusu manili pankart ise indirildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, pankarın indirilmesi görüntülerini şu notla paylaştı:

''Bu görüntüleri unutma Türkiye! AKP iktidarı, elindeki kamu gücünü kötüye kullanıyor ve rakibi CHP'nin Kastamonu İl Başkanlığı'na astığı, içinde hakaret ve iftiranın bulunmadığı 128 milyar doların akıbetinin sorulduğu pankartı vinçle söktürüyor.''