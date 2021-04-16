Polis CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde '128' yazılı afişi de söktü

CHP Avcılar İlçe Örgütü binasına ikinci kez asılan ve "128" yazan afişi, polisler tarafından ikinci kez söküldü. CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, duruma "Yalnız 128 yazan pankartımız polis tarafından sökülüyor. Çiğ yemediyseniz karnınız niye ağrıyor" diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin "128 milyar dolar nerede" sorusunu sorduğu kampanya kapsamında ilçe örgütlerine astığı afişler kaldırılmaya devam ediyor. CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde "128 milyar dolar nerede" afişinin sökülmesinin ardından asılan "128" yazılı afiş de polisler tarafından söküldü.

CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, "Yalnız 128 yazıyor. Başka hiçbir ibare yok. Hiçbir vurgunun olmadığı 128 yazılı pankartımız da polis tarafından sökülüyor. Savcılıktan kesin talimatları olduğunu söylüyorlar. Siyasi partinin siyaset yapma özgürlüğü vinçle engelleniyor. Çiğ yemediyseniz karnınız niye ağrıyor" diyerek tepki gösterdi.