Polis, canlı yayında gözaltına aldı!

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülizar Kılıç'ın itirafı kan dondurdu. Polis yayına gelip hem Gülüzar'ı hem Hami'yi gözaltına aldı. Şiar hem cinsel tacize uğramış hem ölesiye dövülmüş.

Müge Anlı Tatlı Sert programında Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili esrarengiz noktayı aydınlatacak itirafı aldı. Gülüzar Kılıç dün yayını terkeden Hami'den sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti.

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövmüş. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı.