Polis, canlı yayında gözaltına aldı!

26 Ağustos 2020 15:39
Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülizar Kılıç'ın itirafı kan dondurdu. Polis yayına gelip hem Gülüzar'ı hem Hami'yi gözaltına aldı. Şiar hem cinsel tacize uğramış hem ölesiye dövülmüş.
Müge Anlı Tatlı Sert programında Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili esrarengiz noktayı aydınlatacak itirafı aldı. Gülüzar Kılıç dün yayını terkeden Hami'den sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti.
Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövmüş. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı.
Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.
Hami'nin dövdüğü Şiar'ın 'öldüğünü' düşündüklerini belirten Gülüzar Kılıç, Hami'nin şekerinin de bu yüzden çıktığını anlattı. Bunun üzerine Hami ile hastaneye gittiklerini belirten Gülüzar, "Hami hastanede Şiar'ı öldürdüğünü sandığı için korktuğundan ağlıyordu" dedi.
Gülüzar Kılıç, hastanede Hami'nin ağladığını gören doktora '9 yaşındaki oğlumuz öldü o yüzden ağlıyor" demesinin sebebini de açıkladı. Hami'nin hastaneye giderken, "Şiar'ın öldüğünü söylersen, evdeki 2 kızını da öldürürüm' diyerek kendisini tehdit ettiğini açıklayan Gülüzar, "bu yüzden doktora bu şekilde durumu anlatmaya çalıştım" dedi.
Hastaneden geldiklerinde Şiar'ın yaşadığı gördüklerini belirten Gülüzar, Şiar'a yemek yedirmeye çalıştığını belirtti. Ancak küçük çocuğun yemek yiyemediğini ağzından yeşil sıvılar geldiğini ve yürümeyemediğini açıkladı.
Şiar yanan evde uyurken kendisinin yan evde uyuya kaldığını belirten Gülüzar, şunları anlattı:
"Uyandığımda Hami dışardan geliyordu. Tuvaletini yapmaya gittiğini söyledi. 20 dakika sonra yangın kokusunu aldık. Hami dışarı çıktığında evi yaktı mı görmedim. Ama yangını görmesi lazımdı".
Hami Kıcı, küçük Şiar Kılıç'a cinsel tacizde de bulunmuş. Gülüzar'ın itirafı şöyle:
"Hami sopayla Şiar'ı taciz etmeye çalıştı. Engel olmaya çalışınca odunla bana vurdu. Bunu kızlarıma yapmaya çalışmasına izin vermedim. Şiar'ı hastaneye götürmeye çalıştım. Götürürsen kızlarına da aynısı olur diye tehdit etti."
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