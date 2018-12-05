T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis bu kişiyi arıyor: 'Şaka' diye insanları yakıyor!

05 Aralık 2018 20:42

İran polisi, sokak ve parklardaki birçok insanı 'şaka' diye yakıp, yaptığı hareketi bir arkadaşı tarafından çektirerek sosyal medyadan yayınlayan kişinin bulunması için geniş çaplı arama başlattı. Başta parklarda istirahat halindeki insanları hedef seçen şahıs, gizlice yaklaştığı insanları yanında getirdiği yanıcı maddeyle ateşe verip, hızla motosikletle olay mahallinden uzaklaşıyor. İran merkezli İSNA haber ajansı, şahısın eğlence amaçlı bu eylemi yaptığını aktararak, başkent polisinin söz konusu kişinin bulunması için özel ekip oluşturduğunu duyurdu. Tahran polisi, söz konusu kişi hakkında bilgisi bulunan vatandaşlardan polise yardımcı olmalarını talep etti.

ETİKETLER

şaka diye insanları yakıyoriranpolis harekete geçtipolisyakıyorateşalevşaka

Diğer Videolar

Kediye tekme atan şahsa para cezası

Öğrenciler ulaşım zammını ‘yetersiz bakiye’ sesiyle protesto etti

Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı; vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu

Mandalar kaplıcanın tadını çıkarıyor

Kuzular ile annelerinin buluşması: Birbirlerini sesten ve kokudan tanıyorlar

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı: Sürekli kaza oluyor burada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

'Kutsal topraklarda' porno çekip Pornhub'a yüklediler; yüz binlerce kişiyi karşılarına...

Türkiye'de evlenme oranı son 10 yılda yüzde 25 düştü...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24