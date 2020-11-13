T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis baskınında, 6'sı Uzi 93 silah, 20 bin bıçak ve kılıçlar ele geçirildi

500 polisle 30 adrese yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı

13 Kasım 2020 12:57

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği, 6 uzi silahın yanı sıra 20 bin bıçak, muşta, kılıç ve kama ele geçirildi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Adana’dan Türkiye geneline silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şebekeyi 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin 10 kişi olduğu, tabanca, av tüfeği ve kapsam dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah şafak vakti Adana merkezli İstanbul ve Gaziantep’te operasyon başlatıldı. Özel harekatın da aralarında bulunduğu 500 polisle 30 adrese yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER

adanaoperasyonsilah kaçakçılığı20 bin bıçakpolis baskınıgaziantepistanbul

Diğer Videolar

Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben simit yer miyim?"

200'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan gemi yakalandı

"Hiçbir meslek aile olmaktan önemli değil" diyen Ali Erbaş'a yanıt: "Mesleğim olmasaydı 1541 lira bakım maaşı ile nasıl geçinecektim?"

Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: "Öldürmezse kör ediyor"

Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

2020 biterken, yıla damgasını vuran film: 'Hayaletler'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanı Koca 'aracı firma yok' demişti; Çin aşısının Keymen...

Asgari ücrete gelen zam emekli maaşlarına yansıyacak mı?...

Kadın cinayetleri sürüyor; akademisyen Aylin Sözer önce öldürüldü; sonra evi...

Aylin Sözer'i öldüren Kemal A'nın ilk ifadesi ortaya çıktı ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24