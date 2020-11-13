Polis baskınında, 6'sı Uzi 93 silah, 20 bin bıçak ve kılıçlar ele geçirildi

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği, 6 uzi silahın yanı sıra 20 bin bıçak, muşta, kılıç ve kama ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Adana’dan Türkiye geneline silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şebekeyi 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin 10 kişi olduğu, tabanca, av tüfeği ve kapsam dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah şafak vakti Adana merkezli İstanbul ve Gaziantep’te operasyon başlatıldı. Özel harekatın da aralarında bulunduğu 500 polisle 30 adrese yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı.