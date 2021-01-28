Polis aracında alkol alıp, videoya çektiler

Ankara'da iki kişi polisin aracında alkol alıp eğlendiği videoyu Tiktok'ta yayınladı.

Mustafa Kahraman isimli kullanıcı tarafından yayınlanan görüntülerde, aracı kullanan polisin de alkol alan kişilere eşlik ederek siren çaldığı görüldü.

Görüntüleri çeken Kahraman'ın, sağ ön koltukta oturan ve omzunda polis telsizi olan kişiye "Harun Ağabey şunu bir açsana" dedikten sonra polis aracının sireninin çaldığı görülüyor.

Aykırı haber sitesinde yayınlanan habere göre görüntüler hakkında henüz adli veya idari bir süreç başlatılmadı.