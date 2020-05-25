T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis aracına çarpan uyuşturucu tacirleri kaçamadı

25 Mayıs 2020 13:08

Adana'da "dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen 3 zanlıdan 2'si yakalandı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polis şehir içindeki birçok noktada uygulama yapmaya başladı. Polis sokağa çıkan sürücüleri durdurup izinlerinin olup olmadığını kontrol ederken uygulama noktasına gelen bir otomobil polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalama başladı. Zanlılar polisin kısıtlama nedeniyle kapattığı yollarda, bariyerlere çarparak devam etti. Bu arada otomobili takip eden polis ekipleri telsizle zanlıların Orhan Kemal Bulvarı Kozan Yolu istikametine doğru kaçtığını bildirdi. Polis polis ekibi hemen bulvara çıkıp aracın önünü kesti. Ancak zanlılar hızla polis aracına çarpıp daha sonra sağ tarafa döndü. Ancak otomobil çalışmayınca zanlılar yaya olarak kaçmaya başladı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Kaçan 3 zanlıdan 2'si yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürülürken otomobilde bir poşet içinde kubar esrar ele geçirildi. Polis diğer zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada zanlıların çarptığı ekip aracında bulunan 2 polis ise hafif şekilde yaralandığı için ambulans ile hastaneye götürüldü.

Polis zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de idari para cezası uyguladı.
Olay yerine gelen meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak kaza yapan araçları izledi.

ETİKETLER

adanapolisuyuşturucu satıcılarıdur ihtarı

Diğer Videolar

Gazetecilerden Barış Pehlivan'a doğum günü sürprizi

Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı

Ege Denizi'nde sığınmacıların kurtarılma anı kamerada

Yavru ayıyı vuran ve köpekleri üzerine salan kişi yakalandı

Bülent Turan "Çoklu baro' düzenlemesinde diğer partilerin de katkısı var" dedi, CHP'li Özel tiye aldı

Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

Metroda maske takmama kavgası: Kendilerini uyaran yolcuya saldırdılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Abdulkadir Selvi: Danıştay, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar...

7 işçinin öldüğü fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun: Cenazeyi almadan tazminat...

Sakarya'da bu kez havai fişek taşıyan araçta patlama: Üç şehit,...

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

Metroda maske takmama kavgası: Kendilerini uyaran yolcuya saldırdılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24