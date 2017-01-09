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Polis 'anayasa' protestosu için Meclis'in önüne yürümek isteyenleri böyle engelledi

09 Ocak 2017 16:46

Birçok sivil toplum örgütüyle birlikte Ankara Barosu bugün saat 13:00’te TBMM Dikmen Kapısı’nda Anayasa değişikliği teklifine karşı basın açıklaması yapacağını duyurdu. Baro, basın açıklamasına tüm meslektaşlarını çağırdı. Polis basın açıklamasına karşın Dikmen kapısında önlem aldı. Kapıya TOMA getirilmesi dikkat çekti. Öte yandan CHP Grubu Dikmen Kapısı'na doğru yürüdüğü öğrenildi. TBMM Dikmen Kapısı'na giden tüm yolların TOMA'larla kesildiği belirtildi. Polisin basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Barosu'nu desteklemeye gelenlere Genelkurmay Kavşağı'nda TOMA'lı ve gazlı müdahalede bulundu. Yürümek isteyenler polis kalkanlarıyla engellendi.

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CHPAKPanayasaDikmen kapısıpolis

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