Polis amiri milletvekiline parmak salladı: Sana burada propaganda yaptırmam

İstanbul'da gençlik örgütleri tarafından yapılmak istenen 'Mayıs Şehitleri' anmasına müdahale eden polise tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz'a olay yerinde görevli polis amiri parmak sallayarak "Sana burada propaganda yaptırmam" dedi.

Kadıköy'de yapılmak istenen 'Mayıs Şehitleri' anmasına polis izin vermedi. Polis engeline karşı Süreyya Operası'na yürümek isteyen gençlik örgütlerine yönelik polis müdahalesinde 4 kişi gözaltına alındı. Anmaya müdahaleye ve yapılan gözaltılara tepki göstererek "Neden saldırıyorsunuz? Çocuklar sadece anma yapmak istiyorlar" diyen Canbaz'a polis amiri parmak sallayarak "Sen burada propaganda yapıyorsan, yaptırmam" dedi. Canbaz olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından Twitter hesabından görüntüleri alıntılayarak, "Belinde silahı, etrafında koruma ordusu, iktidarın kendisine sağladığı koruma ve cezasızlık zırhı, efendileri ve patronları karşısında süt dökmüş kedi kadın bir vekil karşısında böğüren bir zavallı" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada haklarında 2911 Sayılı Kanun'dan işlem yapılarak, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.